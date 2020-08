Giro555 haalt in drie dagen ruim 2 miljoen euro op voor Libanon

Er is in drie dagen tijd 2,2 miljoen euro opgehaald voor Libanon via Giro555. Dat hebben de elf leden van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) laten weten in een eerste tussenstand. Sinds vrijdag worden op verschillende kanalen spotjes uitgezonden, waarin Nederlanders worden opgeroepen te doneren.

Het geld is bedoeld voor noodhulpverlening, maar het Rode Kruis kijkt ook al vooruit, zo staat in een gezamenlijk persbericht van de hulporganisaties: "De economische situatie zal nog verder verslechteren en de Libanese bevolking zal hard geraakt worden. Veel huizen moeten gerepareerd worden, maar niet iedereen kan die reparaties betalen. Ook zullen veel mensen geen geld hebben om eten te kopen."

Donorconferentie

Financiële hulp wordt niet alleen via donaties opgehaald. Zondag werd al bekend dat het kabinet vier miljoen euro aan noodhulp ter beschikking stelt. Een internationale donorconferentie onder leiding van Frankrijk leverde een toegezegd bedrag van ruim 250 miljoen euro op voor Libanon.

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) zei ervan overtuigd te zijn dat voor plaatselijke hulporganisaties goed terechtkomt.

Ook wil Nederland bijdragen met expertise, zei Kaag: "We kijken samen met de haven van Rotterdam hoe we door middel van de Wereldbank kunnen helpen, bij het bergen binnen de haven, zodat schepen met bijvoorbeeld voedsel weer kunnen aanleggen, maar ook bij de wederopbouw van de haven."

De schade van explosie wordt geschat op 10 tot 15 miljard dollar. Dat bedrag kan Libanon zelf niet opbrengen. Het land kampt met een zware economische en politieke crisis, al van lang voor de explosie.

Presentator Danny Ghosen vertelt over de noodzaak van de actie: