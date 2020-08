De waarschuwingen in Beiroet waren er, maar de gedoemde lading bleef liggen

Twee dagen na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet wijst alles erop dat de autoriteiten meerdere keren zijn gewaarschuwd, maar verzuimd hebben om de 2750 ton explosieve stof op een veilige manier op te slaan of van de hand te doen.

De regering wil dat het onderzoek naar de ramp binnen vier dagen wordt afgerond en zegt dat de schuldigen worden gestraft. Onderzoeken van internationale media roepen vooral vragen op over de rol van justitiële autoriteiten.

Voor Mozambique bestemd

De 2750 ton ammoniumnitraat lag sinds het najaar van 2013 opgeslagen in een loods in de haven van Beiroet. De lading was afkomstig uit Georgië, schrijft onder meer The New York Times, en zou door een Russische zakenman aan een explosievenfabrikant in Mozambique worden geleverd.

Het schip waarmee de lading werd vervoerd, maakte in november 2013 een niet-voorziene tussenstop in Beiroet. De zakenman had geen geld om de tol voor het Suezkanaal te betalen en hoopte dat geld bijeen te krijgen door in Beiroet ook nog een lading machines aan boord te nemen. Daarvoor, bleek ter plekke, was het schip te klein.

Beslag gelegd

De maritieme autoriteiten in Beiroet stelden vast dat het schip niet zeewaardig was en legden er beslag op toen de zakenman in gebreke bleef; hij had geen geld om het havengeld en andere kosten te betalen.

De lading werd op last van een rechter opgeslagen in loods 12, zonder dat er speciale veiligheidsmaatregelen werden genomen. The New York Times sprak onder meer met de Russische kapitein van het schip. De havenautoriteiten leken zich totaal niet bewust van het gevaar, zei hij. "Ze wilden alleen ons geld."

De kapitein en drie bemanningsleden werden nog een tijd vastgehouden, maar mochten uiteindelijk vertrekken.

Waarschuwingen van de douane

De douane heeft de Libanese justitie herhaaldelijk gevraagd wat er met de lading moest gebeuren. "Gezien het ernstige gevaar dat de opslag in ongeschikte omstandigheden met zich meebrengt, herhalen wij ons verzoek om de stoffen onmiddellijk aan het buitenland te verkopen", schreef de directeur van de douane in mei 2016.

Tussen 2014 en 2017 zijn zeker zes keer van dit soort brieven verstuurd, maar ze zouden onbeantwoord zijn gebleven.

Wel vergaderd, geen besluiten

Een bron van persbureau Reuters zegt dat rechtbanken en andere instanties wel degelijk hebben gekeken wat er met de lading moest gebeuren, maar dat er uiteindelijk geen besluiten werden genomen.

Een andere bron van Reuters zegt dat de loods een half jaar geleden nog is geïnspecteerd en dat toen is gewaarschuwd dat de lading ammoniumnitraat "heel Beiroet" zou kunnen opblazen.

Dinsdag ging het inderdaad mis, nadat in de nabijgelegen loods 9 brand was uitgebroken.