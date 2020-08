Terwijl TikTok onder vuur ligt, komt Instagram met een alternatief

Terwijl Microsoft en het moederbedrijf van TikTok onder grote druk praten over een overname, ziet Instagram zijn kans schoon. Het heeft 'Reels' gelanceerd, een nieuwe functie binnen de app die moet voorkomen dat gebruikers overstappen naar de veelbesproken concurrent.

Het nieuwe onderdeel is beschikbaar in vijftig landen, waaronder Nederland. Het is een van de duidelijkste tekenen dat Facebook, het moederbedrijf van Instagram, een gevaar ziet in de opkomst van TikTok. Veel jonge mensen zitten erop en zij zijn een belangrijke doelgroep.

De app van Chinese makelij is onder meer enorm populair in de VS, met zo'n 100 miljoen gebruikers. In Nederland heeft de app naar schatting 3,5 miljoen gebruikers.

Dezelfde opzet

Met 'Reels' kunnen gebruikers video's van 15 seconden met muziek eronder uploaden. Deze komen naast de tijdlijn ook terecht op de zogeheten Explore-pagina, wat een overzicht biedt van wat er op dat moment op het platform rondgaat, aangepast op iemands kijkgedrag.

De timing van de lancering is opvallend. TikTok ligt in de VS onder vuur. De Amerikaanse overheid ziet in de app een veiligheidsrisico; men is bang dat de Chinese overheid via het moederbedrijf bij gebruikersdata kan komen. Het bedrijf zegt dat het daar niet aan zal meewerken.

President Trump dreigde afgelopen weekend de app te verbieden en was tegen een verkoop, om vervolgens Microsoft (of een andere partij) toch toe te staan de app te kopen. De ontwikkelingen leiden tot onrust in de TikTok-gemeenschap. Trump heeft een ultimatum gesteld: als er 15 september geen akkoord is, wordt de app uit de lucht gehaald.

NOS Stories onderzocht onlangs samen met cybersecurity-expert Sanne Maasakkers de app: