Spanning rond overname TikTok loopt op: Trump wil geld zien, gebruikers in de war

Joey Scheufler is eigenaar van influencerbureau Prappers, en hoort ook zorgen over wat er gaande is. Toch zijn er volgens hem ook veel gebruikers die denken een slaatje uit de overname te kunnen slaan. Hij ziet twee groepen: een groep die hoopt op meer views als Amerika wegvalt omdat er dan minder concurrentie is en een andere groep die vreest hun favoriete TikTokkers niet meer te kunnen zien.

Plan B: overstappen

In Amerika zijn TikTokkers vooral bang dat ze het platform kwijtraken, zegt Scheufler. "Maar ook daar zie je grote verschillen: veel gebruikers denken dat het een politiek spelletje is, en de Amerikaanse overheid TikTok gewoon graag in eigen handen heeft vanwege de advertentie-inkomsten."

"Grote creators in Amerika kijken wel naar een plan B: wat als TikTok verdwijnt? Om die reden roepen zij hun volgers op hen ook op andere sociale media te volgen. Maar je ziet ook dat TikTokkers van de onrust gebruikmaken om volgers naar hun andere kanalen te sturen."

Voorlopig krijgt er niemand zekerheid over hoe de toekomst van de populaire socialemedia-app in de VS eruit ziet. Feit is dat Microsoft verder gaat onderhandelen en dat belangen groot zijn om een deal te laten slagen. Welk geldbedrag met de deal gemoeid is, is niet bekend. De kans is groot dat het om (tientallen) miljarden dollars gaat.