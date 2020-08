Overnamegesprekken Microsoft en TikTok hervat na overleg met Trump

Onderhandelingen tussen Microsoft en het moederbedrijf van TikTok over een overname gaan verder, nu het verzet van president Trump is weggemasseerd. Afgelopen vrijdag lekte uit dat er gesprekken gaande waren. Die stokten toen Trump dit niet zag zitten en de app wilde verbieden.

Via de populaire app TikTok delen vooral jonge gebruikers korte filmpjes.

In een verklaring zegt Microsoft dat, na een gesprek tussen ceo Nadella en de president dit weekend, het bedrijf de onderhandelingen voortzet. Het is de bedoeling dat de gesprekken tot uiterlijk 15 september duren.

Belangrijke concurrent

Als de overname slaagt, wordt Microsoft in één klap een speler van belang op de Amerikaanse markt voor sociale media en een belangrijke concurrent van Facebook. Dat brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van modereren; iets waarmee Facebook, Twitter en YouTube nog altijd worstelen. De Europese activiteiten lijken in handen te blijven van TikToks Chinese moederbedrijf ByteDance.

Microsoft spreekt van oriënterende gesprekken die nog altijd kunnen mislukken. Het komt in de techwereld niet vaak voor dat een koper in spé in een persbericht bevestigt dat er overnamegesprekken zijn; het toont aan dat hier sprake is van een uitzonderlijke situatie, ook omdat de president zich erin mengt. Volgens verschillende media wordt er al weken lang gesproken. Afgelopen vrijdag was men dicht bij een akkoord, schrijft The Wall Street Journal.

100 miljoen gebruikers in de VS

TikTok is in de VS met 100 miljoen gebruikers enorm populair. Tegelijkertijd ligt de uit China afkomstige app onder vuur: de Amerikaanse regering vreest dat de Chinese overheid bij Amerikaanse gebruikersdata kan komen. TikTok zegt dat dit nooit zal gebeuren. Ook zijn er in de VS zorgen over censuur.

Microsoft belooft dat na een overname alle data van TikToks Amerikaanse gebruikers op servers in de VS komen te staan. Data die elders staan opgeslagen, worden vernietigd.

Nieuws over de potentiële overname lekte vrijdag uit. Diezelfde dag zei president Trump dat hij maatregelen tegen de app overwoog, waaronder een verbod. Een overname door een Amerikaans bedrijf vond hij geen goed idee. Insiders suggereren dat dit deel uitmaakte van de onderhandelingstactiek, om de overnameprijs voor Microsoft te drukken, schrijft de Financial Times.

De uitspraak van Trump kwam voor diens adviseurs als een verrassing, schrijft The New York Times. Handelsadviseur Peter Navarro zou op de president hebben ingepraat. Het was voor Microsoft reden om de gesprekken dit weekend te pauzeren.

Interventie van senator Graham

In een poging de zaak te redden, werd senator Lindsey Graham benaderd. De Republikein overlegde met Microsoft en twitterde vervolgens dat het verstandig zou zijn als een Amerikaans bedrijf TikTok zou overnemen. Ook de president van de Kamer van Koophandel sprak zich voor de deal uit. Het sluitstuk was uiteindelijk het gesprek tussen Microsoft-topman Nadella en Trump.

Graham noemde een overname een win-winsituatie: