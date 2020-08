Zorgen Kamer over gesjoemel met gezondheidsverklaringen in slachthuis

"Dit laat zien dat deze sector ziek is", zegt Lilianne Ploumen van de PvdA. Volgens haar is een veilige werkplek, zeker in tijden van de coronacrisis, van levensbelang. "We zagen al dat (uitzend)werkgevers in de slachterijen het niet zo nauw nemen met de veiligheidsrisico's, maar nu worden werknemers ook nog eens onder druk gezet om te werken en gedwongen om te liegen over hun gezondheid."

Volgens de medewerkers van het slachthuis in Helmond werden bij controles snel maatregelen geënsceneerd. De PvdA wil daarom nog betere controles. Ploumen: "We zien nu voor de zoveelste keer dat het misgaat. Dat is onacceptabel aangezien het over de gezondheid van werknemers gaat en zelfs de volksgezondheid in het geding is."

'Te urgent om te wachten'

De VVD pleit voor een betere samenwerking tussen inspecties. "Als deze verhalen kloppen en er op deze manier wordt gewerkt, dan gaat dit natuurlijk alle perken te buiten", zegt Kamerlid Helma Lodders. "Een werkgever mag zijn mensen niet blootstellen aan dit soort praktijken."

De PvdA kondigde vanavond ook aan zo snel mogelijk een debat te willen vanwege het toenemend aantal besmettingen. De Tweede Kamer zou er op 12 augustus over debatteren, maar de PvdA wil dat er woensdag al een plenair debat plaatsvindt. De situatie is volgens de partij "te urgent" om te wachten.