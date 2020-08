Slachterij tegen hoestende werknemer: 'Vul het zo in dat je niets hebt'

Om te controleren of mensen met klachten niet aan het werk gaan, moeten er iedere dag bij binnenkomst gezondheidsverklaringen worden ingevuld. Een aantal medewerkers vertelt over een bijeenkomst waarbij ze zijn opgedragen om te liegen:

"Er is een vergadering geweest in de kantine, daar is ons uitgelegd dat we 'nee, nee, nee' moesten invullen. De grote baas, een Nederlander, gaf in het Engels instructies aan de supervisor. Wij spreken Engels, dus we konden horen dat we moesten liegen", aldus een van hen.

Ook andere werknemers zeggen dat er wordt gesjoemeld rondom de verklaringen. "Toen de formulieren in onze taal op waren, kregen we formulieren in een andere taal. Die konden we niet lezen, maar moesten het toch invullen", zegt een Poolse man.

'Ik kan makkelijk besmet raken'

Het wil niet zeggen dat corona de werknemers niets kan schelen. Ze maken zich wel degelijk zorgen en zijn bang om besmet te raken. "Ik heb het gevoel dat ik besmet kan raken op allerlei manieren, want mensen worden niet gecontroleerd", zegt een Pool.

Een Roemeense werknemer zegt geen informatie te krijgen vanuit het bedrijf over het aantal mensen dat besmet is en hoe ze zich kunnen laten testen. "Er is me nooit iets verteld over testen. Wij bestaan niet eens hier, we hebben geen contract. Ik wil getest worden om te weten of ik in orde ben en geen gevaar ben voor de gezondheid van anderen."

Een medewerker zegt zich een controle te herinneren waarbij de GGD, samen met een leidinggevende, in een paar minuten door de slachterij "stampte". Die controles worden door het bedrijf overigens wel serieus genomen, zegt een aantal werknemers. Er hangen van tevoren aankondigingen in de hal dat de controle eraan komt. Voorafgaand loopt een leidinggevende rond met een meetstok om de 1,5 meter te meten.

"Al die maatregelen zijn een poppenkast voor als de GGD erbij is. Men ging extra opletten als de inspectie erbij was", zegt een Poolse werkneemster. "Recent was er ook nog een controle, toen werd een deel van het personeel van de werkvloer gestuurd, zodat het leek dat het minder druk was", zegt een ander.

De GGD en Veiligheidsregio zien in de bevindingen van de NOS aanleiding om direct nieuwe maatregelen aan te kondigen. GGD-medewerkers gaan onaangekondigde controles van de gezondheidsverklaringen uitvoeren.

Directeur Marc van Rooi van Van Rooi Meats ging voor onze camera in op de verhalen van medewerkers. Bekijk zijn reactie: