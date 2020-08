Werknemers slachterij Van Rooi: wij moesten werken met coronaklachten

Hij zegt verder dat werknemers die de instructie krijgen om te liegen zich kunnen melden bij vertrouwenspersonen en dat er een klokkenluidersregeling bestaat.

De directeur spreekt tegen dat de steekproef van eind mei is gemanipuleerd. Volgens hem is de selectie gemaakt in samenwerking met de GGD. "De steekproef was niet representatief voor het hele bedrijf. Dat klopt. Het is mij niet bekend dat de tweede steekproef werd gedaan omdat de eerste niet goed was. Er is geen reprimande op gekomen."

GGD gaat verklaringen controleren

De bevindingen van de NOS zijn voor John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio reden om Van Rooi Meat mede te delen dat er onaangekondigde controles gaan plaatsvinden. Medewerkers van de GGD zullen daarbij gaan toezien op het juist invullen van de gezondheidsverklaringen. Zulke controles zijn nog niet eerder gebeurd.

Ook moeten bedrijfsartsen van Van Rooi de komende twee maanden wekelijks in contact blijven met de GGD over de gezondheidssituatie in het bedrijf. Dat telefonische contact zou eigenlijk afgelopen vrijdag worden beëindigd.

Jorritsma zegt nog dit weekend een brief te verwachten waarin Van Rooi Meat duidelijk maakt wat er wordt gedaan om te zorgen dat mensen zich durven uit te spreken over hun klachten. De Veiligheidsregio gaat verder de komende tijd met de Arbeidsinspectie en NVWA in overleg over eventuele vervolgstappen tegen Van Rooi Meat.

De GGD erkent dat de uitspraken van werknemers laten zien dat er eigenlijk weinig bekend is over de gezondheidssituatie bij het bedrijf. Volgens een woordvoerder is er sinds 15 juni weliswaar niemand meer positief getest die zegt te werken bij Van Rooi Meat, maar weet de GGD niet zeker of er überhaupt wel werknemers van het bedrijf getest worden.

Ook blijkt het bij de GGD niet bekend hoeveel medewerkers op gezondheidsverklaringen zeggen dat ze klachten hebben. Die informatie wordt om privacy-redenen niet gedeeld door Van Rooi Meat.