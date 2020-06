Vleesbedrijf Helmond twee weken langer dicht en alle medewerkers in quarantaine

Vleesverwerker Van Rooi Meat in Helmond moet twee weken langer dichtblijven. Alle medewerkers moeten twee weken in quarantaine. Dat heeft de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost besloten.

Uit nieuwe steekproeven blijkt dat 17 procent van de medewerkers besmet is met het coronavirus. Volgens de veiligheidsregio is dat voldoende om te spreken van een besmettingshaard. De medewerkers krijgen een beroepsverbod. Dat betekent dat ze doorbetaald krijgen en nergens anders mogen werken.

18 besmettingen Vion Boxtel

Bij vleesverwerker Vion in Boxtel zijn 18 mensen positief getest bij een steekproef van de GGD onder 105 medewerkers. Die vestiging hoeft niet dicht. Het bedrijf gaat nu alle coronamaatregelen aanscherpen. Zo vindt er een dagelijkse gezondheidscontrole plaats. "De uitkomsten van het onderzoek van de GGD zijn helder voor ons en daar handelen we direct op. De uitgebreide desinfectie vindt dagelijks plaats", zegt topman Ronald Lotgerink.

"Het indammen van het virus moeten we samen doen. We volgen de experts van de GGD en we leren steeds meer hoe wij er gerichter voor kunnen zorgen dat onze medewerkers veilig kunnen werken."

Eerdere situaties

Vorige week moest Van Rooi Meat in Helmond sluiten omdat uit een steekproef bleek dat 21 van de 130 geteste medewerkers besmet waren. De GGD voerde de steekproef uit, omdat medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, die op de locatie in Helmond hadden gewerkt, ook besmet bleken.

Eerder moesten locaties van vleesbedrijf Vion in Groenlo en Apeldoorn dicht. In Groenlo was een uitbraak van het virus en in Apeldoorn greep de politie in omdat medewerkers die vanuit de omgeving en vanuit Duitsland in busjes onderweg waren naar de slachterij te dicht op elkaar zaten. Vervolgens werd Vion op de vingers getikt door de veiligheidsregio.