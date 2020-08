Zoekactie in zee bij Julianadorp naar man die kinderen wilde redden

Bij de kust van het Noord-Hollandse Julianadorp wordt gezocht naar een vermiste man in zee. De man wilde eerder drie kinderen uit het water helpen. Zij zijn in veiligheid gebracht, maar de man werd daarna zelf niet meer gezien.

De KNRM laat aan NH Nieuws weten dat de man voor het laatst 200 meter uit de kust is gezien. Bij de zoekactie worden meerdere reddingsboten, een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht gebruikt.

De reddingsbrigade waarschuwt via Twitter voor gevaarlijke muistromen. Het is niet bekend of de vermissing te maken heeft met de gevaarlijke stromingen.