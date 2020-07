Jongens komen in muistroom en worden uit zee gered bij Callantsoog

Drie jongens zijn gisteravond bij Callantsoog door de reddingsbrigade en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit zee gered. Ze waren in een muistroom terechtgekomen, meldt het Noordhollands Dagblad.

Rond 19.30 uur gingen de jongens het water in. Ze kwamen in een grote geul terecht en werden meegesleurd de zee in. Toen ze uit de stroming wisten te komen, waren ze zo'n honderd meter van de kust vandaan.

Strandwachten van de reddingsbrigade waren op dat moment op het strand met een oefening bezig. Daardoor waren ze er snel bij. Met rescue boards gingen strandwachten de zee in, de reddingswerkers van de KNRM kwamen met een boot.

Op het strand wachtte ambulancepersoneel de drie op en keek ze na. De jongens hoefden niet naar het ziekenhuis en maken het naar omstandigheden goed.

Wat is zo'n mui precies, en hoe kom je eruit?