Lichaam vermiste 15-jarige jongen gevonden op strand bij Monster

Het lichaam van de 15-jarige Hagenaar, die vrijdagavond verdween in de zee bij Monster, is gevonden. Een zoekactie had gisteren nog niets opgeleverd. Het lichaam is vanmorgen rond 06.30 uur gevonden door wandelaars iets boven de Zandmotor, vlak bij de plek waar hij vermist raakte. Zijn familie is op de hoogte gebracht, meldt de politie Den Haag.

Vrijdagavond werd tot laat gezocht naar de jongen die met twee vrienden was gaan zwemmen. Ze raakten rond 19.00 uur in de problemen toen ze door de stroming werden meegetrokken. Volgens een woordvoerder van brandweer Haaglanden hadden de drie jongens zich met de stroom laten meevoeren richting Hoek van Holland, om van daaruit terug te zwemmen richting Monster.

Dat ging aanvankelijk goed, maar terug in de buurt van Monster kwamen ze toch in de problemen. Omstanders wisten twee van hen uit het water te redden, de derde raakte buiten zicht. Meerdere reddingsboten en tientallen vrijwilligers waren betrokken bij de zoekactie naar de jongen. Gisteren ging de zoektocht verder. Uiteindelijk leverde de zoektocht toen niets op, en werd hij gestaakt.