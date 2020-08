Minsk en Moskou steggelen over opgepakte Russische huurlingen in Wit-Rusland

De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko is ervan overtuigd dat Russische huurlingen plannen maakten om Wit-Rusland te destabiliseren in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Afgelopen woensdag werden 33 Russen in Wit-Rusland opgepakt, die als huurlingen het land zouden zijn binnengekomen. Volgens Moskou waren zij slechts op doorreis naar Istanbul.

Loekasjenko gelooft niets van die uitleg en zegt dat de groep "duidelijk een ander doel had". De president werd vandaag door zijn geheime dienst KGB bijgepraat over de aanhouding. "We zijn erachter gekomen dat dit slechts de eerste groep van in totaal 180 tot 200 huursoldaten was", zei hij tegen het staatspersbureau Belta.

De opgepakte mannen zouden deel uitmaken van de Wagnergroep, een private Russische onderneming die militaire diensten levert in de hele wereld. Volgens Loekasjenko claimt Rusland ten onrechte dat de twee landen hebben overlegd over de komst van de groep. "Dat is complete onzin."

De relatie van Wit-Rusland met buurland en traditioneel bondgenoot Rusland is in korte tijd onder druk komen te staan. Eerder dit jaar ontstond er al een energieconflict tussen de twee.

'Vooringenomen onderzoek'

Sinds de arrestatie van de 33 huursoldaten steggelen Minsk en Moskou over het reisdoel van de groep. Volgens de Russische ambassadeur in Minsk zouden de mannen via Turkije naar een ander geheim land doorreizen. Zij zouden in Wit-Rusland een vlucht hebben gemist en daarom langer in het land zijn gebleven. Op beelden van de arrestatie is te zien dat de mannen Sudanese valuta bij zich hadden.

De Russische consul in Minsk zei vandaag tegen tv-zender Rossiya 24 dat het vergezocht is om te denken dat Rusland in nauw contact staat met de Wit-Russische oppositie. Volgens hem is het onderzoek van de Wit-Russische autoriteiten van de arrestanten vooringenomen.

De Wit-Russische autoriteiten zeggen echter bewijs te hebben dat de groep nauwe banden heeft met de populaire blogger en voormalig presidentskandidaat Sergej Tichanovski, die sinds mei in de cel zit. Zijn vrouw, Svetlana Tichanovskaja, heeft zijn oppositierol overgenomen en is in korte tijd uitgegroeid tot de belangrijkste tegenstander van Loekasjenko.

Wit-Russen opnieuw de straat op

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van 9 augustus gaan aanhangers van Tichanovskaja in het hele land de straat op om te demonstreren. Vandaag kwamen duizenden inwoners van Grodna, een middelgrote stad aan de grens met Polen, af op een campagnebijeenkomst van de kersverse politica.