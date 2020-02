Wit-Rusland krijgt dekking van VS in energieconflict met Rusland

De Verenigde Staten zijn bereid om Wit-Rusland volledig te voorzien van olie en gas, mocht Rusland de toevoer van de fossiele brandstoffen naar het land niet volledig hervatten.

Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo vandaag in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, na een gesprek met president Loekasjenko.

Angst voor annexatie

Wit-Rusland is wat betreft energietoevoer voor 80 procent afhankelijk van Rusland. Maar sinds 31 december levert Rusland nog maar beperkt olie aan Wit-Rusland, omdat de landen het niet eens kunnen worden over de prijs.

Rusland wil alleen een relatief lage prijs bieden als Wit-Rusland zich meer openstelt voor Rusland. Wit-Rusland ziet dat als een eerste stap naar annexatie, iets dat Loekasjenko ten koste van alles wil voorkomen.

De VS poogt met de toezegging van minister Pompeo tussen de landen te gaan zitten. Doel is de invloed van Rusland in het land terugdringen, zegt een anonieme Amerikaanse diplomaat tegen persbureau Reuters.

'Laatste dictator van Europa'

Pompeo was vandaag de eerste Amerikaanse minister in ruim een kwart eeuw die het gesloten land bezocht. President Loekasjenko, die sinds 1994 aan de macht is, wordt ook wel de laatste dictator van Europa genoemd.

Geregeld ligt het land onder vuur vanwege schendingen van mensenrechten. De VS legde het land in 2006 sancties op en haalde er diplomaten weg, omdat Loekasjenko politieke tegenstanders met harde hand onderdrukte.

De afgelopen jaren werd een aantal van die sancties geschrapt, nadat de president politieke gevangenen had vrijgelaten. In de persconferentie met Pompeo grapte Loekasjenko vandaag nog over zijn dictatorimago in het Westen, door te zeggen dat zijn "dictatuur" wel afwijkt van anderen, omdat in zijn land niemand hoeft te werken in het weekeinde, behalve de president.