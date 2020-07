CDA en VVD willen opheldering over cijfers eiwitmaatregel veevoer

Het CDA en de VVD willen van minister Schouten weten of het klopt dat de berekening waarop de eiwitmaatregel voor veevoer is gebaseerd op de berekening van slechts één ambtenaar, die ook als enige over de stukken beschikt. De partijen zijn ongerust over beweringen van de actiegroepen Stikstofclaim en Agrifacts.

Die hadden gisteren een kort geding aangespannen voor de rechtbank in Den Haag. Ze zeggen dat het ministerie van LNV stukken achterhoudt over de onderbouwing van de eiwitmaatregel, maar daarin ging de rechter niet mee.

Stikstofclaim en Agrifacts vroegen inzage in de berekeningen die tot de eiwitmaatregel hebben geleid, maar ze zouden de cijfers niet hebben gekregen. De activisten zeggen dat de berekeningen zijn gemaakt door slechts één ambtenaar en omdat die op vakantie is, zouden de cijfers niet zijn aangeleverd. De ambtenaar zou de cijfers ook niet hebben gedocumenteerd.

Ministerie: niets van waar

Maar het ministerie van LNV zegt dat die beschuldigingen niet kloppen. "Er is nu inderdaad een specialist met heel veel dossierkennis op vakantie, maar de cijfers en berekeningen worden samengesteld door een heel team. De suggestie dat niemand binnen LNV er verder iets van weet, is onjuist", zegt een woordvoerder. "We willen alleen graag dat deze specialist bij de gesprekken aanwezig is."

Het CDA en de VVD willen weten wat er waar is van de beschuldigingen van Stikstofclaim en Agrifacts, daarom hebben ze vragen aan de minister gesteld. "En die zullen we zeker beantwoorden", zegt de LNV-woordvoerder. Hij kon niet zeggen wanneer er een antwoord komt.

Minister Schouten wil dat melkveehouders hun vee krachtvoer met minder eiwit geven. Daardoor komt er minder stikstof vrij. Maar die maatregel is volgens een deel van de boeren schadelijk voor het vee.