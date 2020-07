KLM over terugbetaling tickets: 'We werken eraan, maar het duurt even'

Volgens Elbers worden de tickets terugbetaald. "We hebben miljoenen passagiers moeten annuleren of omzetten naar andere vluchten. We werken met man en macht om dat in te halen, maar dat duurt enige tijd."

Onderscheid

Sinds klanten de mogelijkheid hebben om hun geld terug te krijgen in plaats van een voucher aan te nemen, zijn er bijna drie miljoen aanvragen gedaan. Het gaat om geld dat passagiers betaalden voor geannuleerde vluchten sinds medio maart. Zo'n 90 procent van alle rechtstreeks verkochte tickets is daarmee teruggevraagd.

Eerder maakte het bedrijf met terugbetaling een onderscheid tussen vluchten van voor en na 15 mei. Dit werd aangepast nadat de Europese Commissie zich scherp uitsprak over bedrijven die geen geld teruggeven aan klanten. KLM probeert sindsdien vouchers extra aantrekkelijk te maken, door ze met 15 procent in waarde te laten stijgen, met terugwerkende kracht.

'Geen twijfel aan intentie'

Volgens directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR staat het uitbetalen van de tickets los van wat er nu speelt bij KLM. "Die uitbetaling gaat langzaam maar dat komt door de grote hoeveelheid. Maar ik twijfel niet aan de intentie."

Om het grote aantal aanvragen te verwerken, werkten er op het hoogtepunt zo'n 600 KLM-medewerkers aan de uitbetaling.