Suriname hoopt dat olievondsten economie uit de put kunnen trekken

Begin dit jaar werd de vondst van de eerste olie bekend in boorput Maka Central-1, in zoekgebied Block 58. Dat gebied is 1,4 miljoen hectare groot. In april werd bekend dat ook in boorput Sapakara West-1 olie werd aangetroffen.

Op termijn moeten die twee boorputten 150.000 vaten olie per dag kunnen produceren. Met de huidige olieprijs van 40 dollar per vat zou dat betekenen dat die velden 2,2 miljard dollar per jaar opleveren. Voordat het zover is, kan de olieprijs echter compleet anders zijn. Naar schatting kan er pas over vijf tot zeven jaar daadwerkelijk olie gewonnen worden.

Toch zijn er mogelijk nu al positieve gevolgen. Suriname hoopt dat buitenlandse investeerders alvast geld in het land steken, nu steeds duidelijker wordt dat er lucratieve olievelden voor de kust liggen. En, zegt Makka: "De olievondst kan ervoor zorgen dat het land met schuldeisers om de tafel kan om schulden te herstructeren."

'Beste kwaliteit'

Hoeveel olie er in de derde boorput, Kwaskwasi-1, is aangetroffen, is nog niet bekend. Wel zegt Apache dat Kwaskwasi-1 "de beste boorput tot nu toe" is, zowel wat betreft de hoeveelheid als de kwaliteit. Binnenkort wil Apache beginnen met het boren van een vierde put: Keskesi East-1.

De vondst van olie staat wel haaks op de klimaatdoelstellingen die alle landen moeten halen. Makka: "Die discussie wordt op de achtergrond wel gevoerd, maar alles met het klimaat is voor een land als Suriname op dit moment een brug te ver."