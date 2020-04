Opnieuw groot olieveld gevonden voor Surinaamse kust

Opnieuw is een grote olievondst gedaan in het diepzeegebied van Suriname waar het Amerikaanse olieconcern Apache al sinds 2015 naar olie zoekt. Hoeveel olie in de aangeboorde put gewonnen kan worden is nog niet te zeggen, maar volgens de topman van Apache liggen er "substantiële" voorraden.

President Bouterse noemt de vondst een geweldig cadeau in een periode dat het land is getroffen door het coronavirus. "We zullen snel bij elkaar moeten komen, want dit is heel veel geld voor een klein land." De vondst is net als de vorige gedaan in 'Blok 58', een gebied van 1,4 miljoen hectare in de Surinaamse wateren.

Toestemming

Er is 6300 meter diep geboord. In 2015 gaf het Surinaamse Staatsolie toestemming aan Apache om in de Surinaamse wateren naar olie te boren. Apache en het Franse Total hebben beide een belang van 50 procent in het project.

Deze vondst is net als de vorige op 150 kilometer van de kust gevonden, niet ver van de wateren van buurland Guyana waar een paar jaar eerder al immense olievondsten zijn gedaan. Volgens het Internationaal Monetair Fonds kan hierdoor de economie van Guyana het komend jaar mogelijk met bijna 90 procent groeien.