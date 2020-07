Nieuwe president Suriname moet aan de slag, situatie is 'schrijnend'

Suriname kampt met een schuld van zo'n 2 miljard euro, toenemende armoede en een afnemend veiligheidsgevoel. Aan de nieuwe president van het land, Chan Santokhi, de taak om deze problemen op te lossen. En daar is de 61-jarige Santokhi, die nog maar een paar dagen geleden Desi Bouterse opvolgde als president - voortvarend mee begonnen.

Dat was ook wel nodig, want de situatie in Suriname is schrijnend, zegt correspondent Nina Jurna in het NOS Radio 1 Journaal. "Door de coronacrisis en het financiële wanbeleid van de vorige regering staat het land er economisch slecht voor. Er is de afgelopen tien jaar veel meer geld uitgegeven dan er binnen is gekomen."

Daardoor zijn de prijzen flink gestegen en is er zelfs sprake van hyperinflatie. "Mensen zijn verarmd", zegt Jurna. "Toch hebben zij de hoop dat hun situatie onder president Santokhi beter wordt."

Salaris inleveren

Het nieuwe staatshoofd heeft een urgentieplan gelanceerd, vertelt Jurna. "Daarmee wil hij in twee maanden tijd de ergste crisis verlichten. Zelf wil hij het goede voorbeeld geven door een deel van zijn eigen salaris in te leveren voor een solidariteitsfonds voor de allerarmsten." Die solidariteitsheffing geldt ook voor andere politici en beleidsmakers, zei Santokhi in een toespraak na zijn beëdiging.

Ook is de nieuwe president van Suriname van plan de banden met het buitenland weer aan te halen, onder andere met Nederland, Brazilië en de Verenigde Staten. Vrijdag sprak zijn minister van Buitenlandse Zaken Ramdin bijvoorbeeld al met diens Nederlandse collega, Stef Blok. Zij spraken af dat Suriname en Nederland weer ambassadeurs gaan uitwisselen. Sinds de toenmalige president Bouterse in 2017 besloot dat er geen Nederlandse ambassadeur meer welkom was in Paramaribo, zit er niemand meer op die post.

Surinamers in Nederland

President Santokhi hoopt dat hij investeerders uit het buitenland kan aantrekken om Suriname uit het financiële slop te trekken. Al voordat hij president werd is hij regelmatig in Nederland geweest, om daarover te praten met kapitaalkrachtige Surinamers.

Economen wijzen erop dat in Suriname vooral structurele oplossingen nodig zijn. "Geen brandjes blussen, geen losse maatregelen, maar alles in samenhang", zegt voorzitter Winston Ramautarsing van de Vereniging van Economisten in Suriname. "Dan kunnen we na negen maanden een opleving zien, dat we voorbij het dieptepunt zijn. Dan zal ik heel tevreden zijn."