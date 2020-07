Suriname en Nederland willen weer ambassadeurs van elkaar

In een eerste kennismakingsgesprek hebben minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en zijn nieuwe Surinaamse collega Albert Ramdin de wens uitgesproken weer ambassadeurs te willen uitwisselen, bevestigt een woordvoerder van het ministerie.

Sinds 2017 is er geen Nederlandse ambassadeur in Suriname. De Surinaamse regering van Desi Bouterse besloot toen dat de ambassadeur niet welkom in het land was.

Deze week is de nieuwe Surinaamse president Chan Santokhi geïnstalleerd. Hij won de verkiezingen van Bouterse en wil de diplomatieke relaties tussen Suriname en Nederland weer herstellen. De Tweede Kamer verzocht minister Blok ook de banden weer te herstellen.

"We gaan nu samen kijken op welke termijn we de diplomatieke relaties tot het hoogste niveau weer kunnen hervatten", zegt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. "Daar is nog geen concrete datum voor."