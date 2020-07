Chan Santokhi geïnstalleerd als president van Suriname

Chandrikapersad Santokhi is officieel de nieuwe president van Suriname. In een buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée in Paramaribo legde hij de eed af en tekende hij de proclamatie voor de ambtsaanvaarding. Even daarvoor werd Ronnie Brunswijk beëdigd als vicepresident.

Ook aftredend president Bouterse tekende de officiële stukken voor de machtsoverdracht. Hij hing de sjerp in de kleuren van de Surinaamse vlag om de schouders van Santokhi.

In een kort statement wenste Bouterse zijn opvolger veel sterkte en wijsheid toe "en kracht om de kar te kunnen trekken". Bouterse was tien jaar president van het Zuid-Amerikaanse land.

Vanwege de coronacrisis was de overdracht niet in een hal met veel publiek, zoals de bedoeling was. Op het Onafhankelijkheidsplein was voor de plechtigheid een grote tent neergezet. Veel aanwezigen droegen mondkapjes.

Offers brengen

In zijn eerste toespraak als president zei Santokhi dat er offers moeten worden gebracht, omdat de Surinaamse staatskas leeg is. Er moet worden bezuinigd en hij wil haast maken met het innen van achterstallige belastingen. Santokhi zei dat het land een "moeilijk pad" moet afleggen, maar ook dat Surinamers beschikken over een "ongekende veerkracht".

De president zei verder dat hij hecht aan goede betrekkingen met het buitenland, en noemde ook Nederland. Santokhi wil in Suriname op kennismakingsrondreis gaan zodra de coronasituatie dat toelaat.