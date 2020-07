Bulgaarse demonstranten kondigen nationale blokkade aan op 18e protestdag

Voor de achttiende dag op rij hebben demonstranten in de Bulgaarse hoofdstad Sofia actiegevoerd tegen de regering. Komende woensdag wordt een nationale dag van protest en blokkades, zei een van de protestleiders op de staatsradio.

Zondagavond blokkeerden actievoerders opnieuw hoofdstraten en kruispunten in Sofia. Ze gooiden varkensoren naar het hoofdkantoor van de regering, die volgens hen zwaar corrupt is. Ook speelden demonstranten een theaterstukje over hoe premier Boiko Borrisov en procureur-generaal Ivan Geschev 'worden opgesloten'. De menigte eist dat het duo per direct uit hun ambt wordt gezet.

Nieuwe verkiezingen

Sinds 9 juli zijn dagelijks duizenden tot tienduizenden Bulgaren de straat op gegaan. Premier Borrisov heeft afgelopen week een aantal van zijn ministers vervangen, maar dat is niet genoeg voor de demonstranten. Ze willen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen en niet wachten tot de geplande stembusgang van volgend jaar maart. Borrisov heeft gezworen zijn regeerperiode af te maken en roept op tot een dialoog.

De politieke crisis wordt aangewakkerd door president Ruman Radev, die de protestactie steunt. Op de achtergrond speelt ook de impact van de uitdijende coronacrisis op de bevolking en de economie van Bulgarije.