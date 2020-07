Bulgaarse premier vervangt ministers na protesten, onrust blijft

De Bulgaarse premier Boiko Borissov heeft een herschikking van zijn regering aangekondigd. De ministers van Financiën, Economie, Toerisme en Binnenlandse Zaken worden vervangen. De beslissing volgt op dagenlange anti-corruptieprotesten, waarbij de premier werd opgeroepen op te stappen.

Met deze stap wil Borissov "een einde maken aan de speculaties dat de ministers beïnvloed worden door een controversiële zakenman". Het gaat daarbij om Ahmed Dogan, een voormalig leider van een Turkse minderheidspartij en steunpilaar van Borissov.

Het protest begon nadat een politicus van de oppositie met een bootje had aangelegd op een stuk strand dat voor Dogan was gereserveerd. Agenten in burger duwden de politicus vervolgens terug in de zee. Beelden van het incident leidden tot woede bij de oppositie.

Daarnaast lekten foto's uit van een halfnaakte premier in bed, met een pistool op zijn nachtkastje. Ook zouden er goudstaven en bankbiljetten in het nachtkastje liggen.

Diepe politieke crisis

De demonstranten krijgen steun van president Ruman Radev. Hij eist dat de premier aftreedt en noemt hem corrupt. Het Bulgaarse openbaar ministerie viel begin deze maand het kantoor van de president binnen wegens een verdenking van corruptie. De botsing tussen Radev en Borissov heeft het land in een diepe politieke crisis gestort.

Borissov zei al eerder "de dialoog te willen aangaan" en een aantal ministers te willen ontslaan. Dinsdag overleefde de premier zelf een motie van wantrouwen.

De premier heeft gezworen zijn regeerperiode af te maken. Protestleiders hebben aangekondigd te blijven strijden voor het ontslag van Borissov. Ook de socialistische oppositieleider Ninowa verwerpt de ministerswissel als een "nepmaatregel". Volgens haar blijft het "maffiose regeringsmodel" bestaan.