Washington Post schikt met tiener na beschuldiging van laster

The Washington Post heeft een schikking getroffen met een Amerikaanse tiener die de krant beschuldigde van lasterlijke berichtgeving. Aanleiding was de verslaggeving van de krant over een 'confrontatie' tussen de jongen en een inheemse activist, vorig jaar januari in Washington DC.

De tiener eiste 250 miljoen dollar (ruim 214 miljoen euro) genoegdoening van de krant omdat die had geschreven dat de jongen zich provocerend gedroeg en de man had bespot. Naast de Washington Post eiste de scholier ook een miljoenencompensatie van zeven andere nieuwsmedia wegens smaad.

Strak kijken en glimlachen

De 18-jarige Nicholas Sandmann uit Kentucky was begin in januari 2019 met medestudenten bij een anti-abortusdemonstratie in Washington DC. In een massaal gedeelde video is hij te zien, samen met de inheemse activist Nathan Phillips die deelnam aan een andere betoging, een actie voor rechten van de inheemse bevolking.

De middelbare scholier staat glimlachend tegenover de trommelende en zingende activist en kijkt hem lange tijd strak aan. Om hen heen staan joelende en lachende medescholieren.

De tiener is stil en kijkt minutenlang naar de activist: