Afgelopen jaren tientallen valse gedragsverklaringen ontdekt, vooral in zorg

Van 2015 tot en met januari 2020 zijn zeker 31 valse verklaringen omtrent het gedrag (vog) ontdekt, vooral in de zorg. Dat blijkt uit cijfers die het radioprogramma Argos heeft opgevraagd bij Justis, de organisatie die vog's controleert en uitgeeft. In de meeste gevallen is aangifte gedaan bij de politie.

Ook vanuit de kinderopvang, gevangenissen, gemeenten en het onderwijs worden meldingen over valse vog's gedaan. Volgens Argos komt het in de praktijk voor dat werkgevers kopieën of gemailde verklaringen accepteren, waardoor controle op echtheidskenmerken niet mogelijk is.

Een vog is een document van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie of taak. Vorig jaar werden ruim 1,2 miljoen verklaringen afgegeven. 4103 aanvragen werden toen geweigerd.

Dat er gezien het aantal uitgegeven vog's maar sporadisch vervalsingen worden aangetroffen, betekent niet dat ze er niet of nauwelijks zijn, blijkt uit interne mails van Justis. Een afdelingsmanager schreef vorig jaar: "Het gegeven dat er de afgelopen jaren weinig melding is gemaakt van vervalse vog's sluit niet uit dat deze wel in omloop kunnen zijn."

Insulinemoordenaar

Een bekend voorbeeld van iemand met een vervalste vog is de vorig jaar veroordeelde Rahiied A., ook wel bekend als de insulinemoordenaar. Hij werd in december vorig jaar veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank achtte bewezen dat hij vier vrouwen die hij verzorgde heeft gedood door hen zonder medische noodzaak insuline toe te dienen.

Vorig jaar waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al voor valse vog's. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat twee zorgbureaus in Gelderland mogelijk diploma's en verklaringen omtrent het gedrag hebben vervalst. Het onderzoek naar die bureaus startte vorig jaar na aangiften over valse verklaringen.

NOSop3 maakte eind 2017 deze video over de Verklaring Omtrent het Gedrag: