Inspectie waarschuwt voor vervalste Verklaringen Omtrent het Gedrag

Er zijn valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG's) in omloop. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vraagt alle instellingen en detachering- en uitzendbureaus daarom om te controleren of er vervalste verklaringen in personeelsdossiers zitten.

De waarschuwing van de inspectie volgt op de ontdekking van negen valse VOG's door een detacheringsbureau in de zorg. De verklaringen waren aangevraagd voor het werken in de jeugdzorg.

Het detacheringsbureau heeft aangifte gedaan bij de politie en de medewerkers zijn op non-actief gesteld. Ook Justis, de dienst die namens de inspectie mensen screent en VOG's afgeeft, gaat aangifte doen. Inspecteurs zullen de komende tijd tijdens steekproeven extra controleren op originele VOG's in de personeelsdossiers.

Papieren exemplaar

De echtheid van een VOG is alleen te controleren bij het papieren exemplaar. Dat heeft een aantal echtheidskenmerken, zoals een watermerk en een hologram. Ook verandert onder een UV-lamp het blauwe nummer in de rechter bovenhoek van kleur.

Een VOG is een verklaring van goed gedrag, waardoor een werkgever weet dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd. De verklaring is wettelijk verplicht voor onderwijzers, gastouders en chauffeurs. Ook zorgpersoneel en mensen die werken met vertrouwelijke gegevens hebben een VOG nodig.

Vorig jaar kreeg screeninginstantie Justis ruim 1,2 miljoen aanvragen voor een VOG binnen. Daarvan werden er ruim 3000 geweigerd.