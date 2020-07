Providers zetten dinsdag hun 5G-netwerken aan

Komende dinsdag zetten KPN en T-Mobile hun 5G-netwerken aan. Deze week werd de frequentieveiling voor het nieuwe mobiele netwerk afgerond, waardoor de providers van start kunnen.

Het betekent niet dat iedereen er ook direct gebruik van kan maken. Om te beginnen moet een telefoon het nieuwe mobiele netwerk ondersteunen. Daarnaast brengt dit nog niet de grote snelheidsverhoging waar vaak over wordt gesproken, die komt pas rond 2022.

Gefaseerd uitgerold

KPN laat weten het netwerk in eerste instantie alleen aan te bieden in "het grootste deel" van de Randstad en Eindhoven. De provider biedt volgend jaar een landelijk dekkend netwerk aan.

T-Mobile belooft eind dit jaar 90 procent van Nederland landelijk dekkend internet te bieden, de overige 10 procent wordt in 2023 gerealiseerd. VodafoneZiggo benadrukt dat het sinds deze week landelijk dekkend 5G heeft. Dat komt doordat de provider een frequentie van 4G gebruikt om het nieuwe mobiele netwerk aan te bieden. Met de nieuw verworven 700 MHz-band wil het eventuele gaten opvullen.

De afgelopen drie weken deden telecombedrijven mee met de zogeheten multibandveiling. In totaal gingen drie frequentiebanden onder de hamer. De staat haalde hiermee 1,23 miljard euro op. Iedere provider betaalde ongeveer een derde van dit bedrag.

Zorgen over straling

De komst van 5G baart sommige mensen zorgen vanwege de straling. De stichting Stop5GNL wilde in mei via een kort geding de frequentieveiling en daarmee de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk tegenhouden, maar de rechter ging hier niet in mee. De stichting is hiertegen in beroep gegaan.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, dat leidend is in de voorlichting over het onderwerp in Nederland, zegt op basis van adviesorganen als de Wereldgezondheidsorganisatie en de Nederlandse Gezondheidsraad dat er geen bewijzen zijn gevonden voor negatieve effecten op de gezondheid.

In september wordt een nieuw rapport verwacht van de Gezondheidsraad over 5G.