5G-veiling levert 1,23 miljard euro op, geen duidelijkheid over rol Huawei

De eerste Nederlandse frequentieveiling voor 5G heeft 1,23 miljard euro opgebracht. Het proces heeft drie weken geduurd en er deden drie providers mee: KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. Er gingen drie frequentiebanden onder de hamer: 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz.

Het afronden van de veiling is voor de providers een belangrijke stap, want hierdoor kunnen ze straks het nieuwe netwerk gaan activeren. De verwachting is dat ze hier niet te lang mee zullen wachten, mogelijk gebeurt het zelfs deze zomer nog.

De vorige veiling, in 2012, leverde veel meer op: 3,8 miljard. Die ging toen over het 4G-netwerk dat nu in gebruik is.

Vraagteken boven Huawei

Er is geen duidelijkheid gekomen over de rol van Huawei bij de aanleg van 5G in Nederland. De Chinese fabrikant levert netwerkapparatuur aan Nederlandse telecomproviders, die geldt als beter en goedkoper dan de concurrentie. Maar er zijn, niet alleen in Nederland, twijfels over het bedrijf: de Chinese overheid zou via Huawei kunnen spioneren en sabotage-aanvallen uitvoeren. Zelf spreekt Huawei dit tegen en er is ook geen bewijs voor.

In gesprek met de NOS zegt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken dat er nog geen besluit is genomen over Huawei. "Er is een uitgebreide analyse nodig. We dachten eerst dat er alleen regelgeving over 5G nodig zou zijn, maar nu blijkt het ook om andere technologie te gaan." Wat hiermee wordt bedoeld, is niet duidelijk.

Daarnaast leek de staatssecretaris erop te zinspelen dat telecomproviders ook zonder een besluit weten welke afweging verstandig is. "Providers kunnen zelf ook besluiten met welke leveranciers ze in zee gaan, dat is niet aan mij. De telecompartijen zijn niet van gisteren."

Achter de schermen is te horen dat er waarschijnlijk geen officieel besluit zal worden genomen over het wel of niet uitsluiten van partijen. Er zal verwezen worden naar algemene veiligheidsregels, zodat Nederland de verhoudingen met zowel de VS - dat fel tegen samenwerking met Huawei is - als met China goed houden. Vorige week besloot het Verenigd Koninkrijk om Huawei alsnog uit sluiten, terwijl de fabrikant eerst nog beperkt mocht meebouwen.

Sneller internet

Met het afronden van de veiling komt 5G nu echt naar Nederland, maar daar zijn wel een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Het nieuwe mobiele netwerk biedt sneller internet. Wie daar gebruik van wil gaan maken, heeft een telefoon nodig die dit ondersteunt. Dat betekent dat veel consumenten een nieuwe telefoon zullen moeten kopen.

Ongetwijfeld zullen providers mensen proberen te verleiden een nieuwe telefoon met 5G aan te schaffen. Desondanks zal het dus nog even duren voordat het netwerk echt door een significant deel van de bevolking gebruikt wordt.

Daarnaast zal de veel hogere snelheid die met 5G wordt beloofd, nog even op zich laten wachten. De frequenties die nu zijn geveild, brengen die snelheidsverhoging nog niet. Het duurt nog tot 2022 voordat die gerealiseerd wordt.