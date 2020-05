5G-netwerk mag worden uitgerold van de rechter

Snel internet

5G is de snellere opvolger van 4G, tot voor kort de snelste vorm van mobiel internet. Binnen groepen in de samenleving zijn er zorgen de komst van het nieuwe mobiele netwerk, men vreest vooral dat de straling gezondheidsrisico's met zich meebrengt. De politie onderzoekt of tegenstanders van 5G verantwoordelijk zijn voor de reeks branden in zendmasten van de afgelopen tijd.

De stichting Stop5GNL, die het kort geding tegen de staat heeft aangespannen, heeft uitdrukkelijk gezegd niets met de branden te maken te hebben.