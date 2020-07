Viruswaanzin verliest kort geding: coronamaatregelen worden niet ingetrokken

De coronamaatregelen hoeven niet te worden ingetrokken. Dat oordeelt de rechter in een kort geding dat tegen de staat was aangespannen door actiegroep Viruswaanzin.

De actiegroep eiste in het einde van de anderhalvemetersamenleving en het per direct stopzetten van andere vrijheidsbeperkende maatregelen.

In het kort geding werd de rechter door actievoerders gewraakt, omdat ze vonden dat de rechter in het verleden partijdige uitspraken heeft gedaan. Dat is door andere rechters beoordeeld en het verzoek is afgewezen.

De uitspraak volgt dagen nadat bekend werd dat het aantal coronabesmettingen is toegenomen. Daarop riep minister Grapperhaus mensen op de maatregelen zo strikt mogelijk na te leven.