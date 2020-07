Grapperhaus ziet verslapping: voorkom meer maatregelen, hou je aan de regels

Nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt komt het kabinet niet met nieuwe maatregelen, maar het doet wel een dringend beroep op iedereen zich zo strikt mogelijk aan alle maatregelen te houden. Dat zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zojuist.

"De toename van het aantal besmettingen is geen goede ontwikkeling. We moeten ons beter aan de regels houden. Zo niet, dan is de kans groot dat burgemeesters lokaal strengere maatregelen moeten gaan nemen."

"Anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij klachten, en u laten testen als dat nodig is. Zoveel mogelijk thuis blijven, uw handen helemaal stuk wassen. Laten we dat allemaal doen, anders moet er lokaal of misschien wel regionaal weer worden ingegrepen. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat het niet landelijk nodig is."

Vooral aan de anderhalvemetermaatregel "mogen we geen concessies doen", aldus de minister.

Asociaal

Grapperhaus roept ook met name jongeren op zich beter aan de regels te houden. Op de vraag wat de minister zou zeggen tegen dertig jongeren die in Den-Haag een feestje vierden zei Grapperhaus: "Jullie hebben niet goed opgelet. Corona is wereldwijd helaas overal aanwezig. Als je desondanks toch vindt dat je die dingen moet doen, is dat asociaal. Je plaatst je zo buiten de gemeenschap en denkt alleen aan jezelf."

Gisteren meldde het RIVM dat het aantal besmettingen in een week tijd is verdubbeld, van 534 naar 987. Tegelijkertijd steeg het percentage positieve tests met twee derde.

Infectieziekten-experts wijzen op het belang van betere communicatie, de Tweede Kamer riep het kabinet vandaag op vooral in de communicatie meer te doen nu de coronacijfers oplopen.

Kijk hier hoe minister Grapperhaus zijn waarschuwing zojuist deed: