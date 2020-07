Kroatische ambassadeur: 'Negatief reisadvies is geen eerlijke beslissing'

Het negatieve reisadvies voor Kroatië kwam voor de ambassadeur van het land, Dubravka Plejic Markovic, als "een negatieve verrassing". Niet alleen de Kroatische regering was verrast door het besluit, maar ook de Nederlandse toeristen, zegt Markovic. Sinds dinsdag geldt voor heel Kroatië een negatief reisadvies vanwege het opgelopen aantal coronabesmettingen.

Volgens de ambassadeur is de situatie in Kroatië is niet kritiek genoeg voor deze beslissing. "Nu de zomer is begonnen, zien landen als Kroatië en Nederland een stijging van het aantal coronagevallen." Maar volgens de ambassadeur is het aantal besmettingen in haar land nog onder de Europese standaarden.

50.000 toeristen

De veiligheid in Kroatië in volgens haar in orde. Ze schat dat er nu bijna 50.000 toeristen in Kroatië zijn, van wie zo'n zestig procent ten noorden van de Adriatische kust: in de provincie Istrië. "Daar zijn op dit moment de minste besmettingen."

Ze vindt het besluit van de Nederlandse regering niet eerlijk. Kroatië zou niet genoeg gedetailleerde informatie verstrekken, maar dat is volgens haar niet waar. Verder zou er niet genoeg worden getest. Ook dat is onjuist, zegt Markovic. "Tot nu toe zijn er meer dan 100.000 tests gedaan, dat zijn er 26.000 per één miljoen inwoners."

Korte reactie

Veel mensen namen de afgelopen dagen contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een korte reactie geeft het ministerie antwoord op alle binnengekomen vragen en een toelichting op het aangescherpte reisadvies.

"Voor het reisadvies wordt door het RIVM bijvoorbeeld ook gekeken naar onder meer het aantal nieuwe besmette personen in de afgelopen twee weken, het aantal uitgevoerde tests en of de besmettingen toenemen of afnemen", zegt het ministerie. Ook de maatregelen die een land neemt en het naleven van die maatregelen wegen mee bij het reisadvies.