Unilever-baas: 'Druk van Britse fiscus om te verhuizen is onzin'

Unilever-topman Alan Jope spreekt tegen dat de Britse belastingdienst druk heeft uitgeoefend om van het bedrijf op papier een volledig Brits bedrijf te maken. Eerder deze maand werd duidelijk dat de Britse fiscus 141 miljoen euro aan belastinggeld eist dat Unilever in Nederland aan de Belastingdienst heeft betaald. Volgens fiscalisten werkte die naheffing mogelijk als drukmiddel om voor Groot-Brittannië te kiezen.

Jope ontkent dat in gesprek met de NOS. "Ondubbelzinnig zeg ik je, dat is niet gebeurd. Er was geen gesprek, geen druk van welke aard dan ook om onze structuur aan te passen. De beslissing om onze structuur te versimpelen staat los van het belastinggeschil. Die twee dingen moet je niet samen zien."

'Agressieve aanpak'

De Britse belastingaanslag draait om de vraag of een belangrijk deel van de Nederlandse tak van Unilever wel of niet jaren geleden al naar het Verenigd Koninkrijk was verhuisd. Een gevoelig punt, want zowel de Nederlandse als de Britse overheid is er de afgelopen jaren veel aan gelegen geweest om het bedrijf naar zich toe te halen. De belastingnaheffing gaat over 2015, maar kan zich over meerdere jaren uitstrekken en oplopen tot 600 miljoen.

Als de Britse fiscus zijn zin krijgt, betekent dat dat de Nederlandse overheid mogelijk belastinggeld terug moet betalen. Hierover zijn Unilever, de Nederlandse overheid en de Britse overheid nog met elkaar in gesprek.

Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek ziet in de Britse belastingaanslag een mogelijke nieuwe ontwikkeling. "Het is speculeren, maar de gedachte is verleidelijk dat de Britten voor een agressieve aanpak gekozen hebben. Zo van: 'je kunt beter naar Londen komen dan heb je dit soort problemen niet meer'."

Het bedrijf is al jarenlang voornemens om de structuur te versimpelen: van twee hoofdkantoren nu, naar één in Londen of Rotterdam. Aanvankelijk werd Rotterdam gekozen, maar dat besluit werd teruggedraaid. Vorige maand maakte Unilever bekend voor Londen te kiezen.

Papieren verandering

"Belastingzaken hebben niets te maken met ons voornemen om de organisatie te versimpelen", zegt Jope echter. "Dit is een papieren verandering. Het verandert niets aan onze werkzaamheden in Nederland, ook niet aan onze werkzaamheden in Groot-Brittannië."

Volgens hem is de naheffing binnen Unilever geen groot punt. "We spreken continu met belastingautoriteiten over onze belastingzaken. Dat doen we over de hele wereld, in Brazilië, in Groot-Brittannië, in Nederland, Azië. Dit is geen significant onderwerp voor Unilever."

Eerder vandaag maakte Unilever de kwartaalcijfers bekend. Daarin kondigde het bedrijf aan de theedivisie te verkopen.