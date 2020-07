Unilever stoot grootste deel theedivisie af

Unilever, bekend van merken als Unox, Dove, Axe en Ola, gaat het grootste deel van de theedivisie verkopen. Dat maakte de multinational zojuist bekend bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

De multinational meldde eerder dit jaar al af te willen van een groot deel van de theedivisie. Een beperkt deel zoals de thee-activiteiten in India en Indonesië en het belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee, blijven bij Unilever.

Unilever is tot nu toe wereldwijd marktleider in thee. Van de 3 miljard euro die er jaarlijks aan thee wordt verdiend, komt 2 miljard van traditionele zwarte thee. Maar zwarte thee wordt steeds minder populair in Noord-Amerika en Europa", zei topman Alan Jope toen. "Dat is een rem op onze groei." Daarom werd vanaf die tijd verkoop van de tak onderzocht.

De omzet van het concern daalde in de eerste zes maanden met 1,6 procent, maar de nettowinst steeg met 10 procent naar 3,5 miljard euro.