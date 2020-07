Pensioenakkoord of niet, mes hangt nog jaren boven pensioenen

Om fondsen tegemoet te komen is de eis voor de zogeheten dekkingsgraad voor dit jaar verlaagd. Aan het eind van het jaar moet die minimaal 90 procent zijn, in plaats van 100 procent. "We wilden, als het even kan, kortingen voorkomen", zegt Fortuin die bij de onderhandelingen over het nieuwe stelsel zat. "Daarom hebben we bij het pensioenakkoord afgesproken vanaf 90 procent niet te korten. Je moet ergens een lijn trekken."

Maar zelfs die 90 procent zit er bij verschillende grote fondsen op basis van de huidige stand niet in. Sommige fondsen herstellen waarschijnlijk nog iets in de loop van het jaar, maar lang niet allemaal.

CNV: relatief kleine kortingen

"Wij denken dat er zo'n 500.000 mensen bij fondsen zitten die aan het eind van het jaar moeten korten", zegt Piet Rietman, econoom van ABN Amro. "Het is geen verrassing. In het oude pensioenstelsel is de rekenrente belangrijk. De rente gaat waarschijnlijk verder omlaag, mede door beleid de Europese Centrale Bank."

Dat sommige pensioenen toch omlaag moeten zit CNV-voorman Fortuin niet lekker, maar hij pleit niet voor ingrijpen. "We kunnen niet aan de knoppen blijven draaien. Afspraak is afspraak. We denken dat de meesten fondsen in de loop van het jaar aan de goede kant van de streep kunnen komen. En waarschijnlijk zijn kortingen die nodig zijn relatief kleine kortingen."

Vakbond FNV zegt zich voor te kunnen stellen dat minister Koolmees vanwege de bijzondere omstandigheden besluit helemaal van korten af te zien. De minister wil zelf niet ingaan op de kortingen die nu dreigen. Een woordvoerder zegt dat de stand van zaken op 31 december pas bepaalt of snijden in de pensioenen daadwerkelijk nodig is of niet.