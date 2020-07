Grote pensioenfondsen houden rekening met kortingen

Miljoenen Nederlanders moeten alsnog rekening houden met een lagere pensioenuitkering. De drie grootste pensioenfondsen hebben te weinig geld in kas om aan de eisen van de overheid te voldoen. Als dat zo blijft tot het einde van het jaar volgen er verplichte kortingen voor de pensioenen van ruim 7 miljoen Nederlanders.

In juni zei minister Koolmees dat de meeste kortingen van de baan waren. De vakbonden, werkgevers en het kabinet hadden toen net een definitief akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel, dat per 2026 moet ingaan. Koolmees versoepelde de eisen voor dit jaar vanwege de coronacrisis.

Pensioenfondsen hoeven daardoor dit jaar minder geld achter de hand te hebben om de uitkeringen te kunnen betalen. Ze moeten eind december een zogeheten dekkingsgraad van 90 procent hebben, in plaats van 100 procent. Maar zelfs die 90 procent zit er niet in, vrezen de grootste fondsen in hun analyses van het eerste halfjaar.

Gevarenzone

Ambtenarenfonds ABP zit het diepst in de gevarenzone met een dekkingsgraad van 85,2 procent eind juni. "Dat heeft als gevolg dat, uitgaande van de huidige stand, de kans op pensioenverlaging voor volgend jaar reëel is, ook bij de aangepaste regels die minister Koolmees onlangs heeft aangekondigd", zegt Corien Wortmann-Kool, voorzitter van het grootse pensioenfonds van Nederland.

Ook het fonds voor zorg- en welzijnsmedewerkers (PFZW) en het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) rapporteerden dekkingsgraden van onder de 90 procent. En ook zij noemen de kans dat ze eind dit jaar moeten korten "aanzienlijk" en "groot".

Vorig jaar geen korting

De grote fondsen zitten al langer in de problemen. Vorig jaar haalden ze allemaal de dekkingsgraad van 100 procent niet. Ook toen versoepelde de minister de eisen, waardoor een pensioenverlaging uitbleef.

Maar door de coronacrisis zijn de dekkingsgraden in de eerste helft van dit jaar nog verder gezakt. Vooral het eerste kwartaal was dramatisch, door verliezen op de beurs en een dalende rente.

In het tweede kwartaal deed de beurs het weer iets beter, maar bleef de rente laag. De situatie van de pensioenfondsen is daardoor iets verbeterd. "Maar er is nog geen reden om onze zorgen aan de kant te zetten", zegt Benne van Popta van PMT. "De economische ontwikkeling is onvoorspelbaar en dus onzeker."

Nieuw stelsel

Een van de veranderingen in het nieuwe stelsel is dat er een einde komt aan het gegoochel met dekkingsgraden en bijbehorende pensioenkortingen als die niet hoog genoeg zijn. Er worden straks geen beloftes meer gedaan over de hoogte van de pensioenuitkering. De uitkering deint dan mee op de golven van de beurs.

Nieuwsuur legt in drie minuten uit hoe het systeem werkt en waarom er een nieuw stelsel nodig is: