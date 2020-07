Inspectie: luchtvaartmaatschappijen moeten ticket sneller terugbetalen

KLM, Corendon, Transavia en TUI moeten de kosten van geannuleerde vluchten sneller terugbetalen, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie onderzocht de handelwijze van tien luchtvaartmaatschappijen die vanwege de uitbraak van het coronavirus en de kabinetsmaatregelen vluchten hebben geannuleerd.

De helft van de onderzochte luchtvaartmaatschappijen gaf na annulering passagiers direct de keuze tussen een voucher of geld terug. KLM, Corendon, Transavia en TUI boden die keuze aanvankelijk niet. Volgens de inspectie is dat tegen de regels. Na veel kritiek kwamen de luchtvaartmaatschappijen terug van dat beleid.

Binnen zeven dagen

Volgens de inspectie moeten mensen die na een geannuleerde vlucht zeggen dat ze afzien van een voucher, normaal gesproken binnen zeven dagen hun geld terugkrijgen. De maatschappijen zeggen dat dit door het uitzonderlijk hoge aantal terugbetalingsverzoeken nu niet lukt. De ILT gaat nog met de vier luchtvaartmaatschappijen in gesprek over een "redelijke terugbetalingstermijn".

De ILT doet nog onderzoek naar naleving van de regels door Vueling Airlines. De Spaanse budgetmaatschappij zegt dat ze bereid is geld terug te geven. Toch kreeg de inspectie over die luchtvaartmaatschappij klachten van passagiers die zeggen dat ze nog altijd op hun geld wachten.

De vijf door de ILT onderzochte maatschappijen die wel direct de mogelijkheid tot terugbetaling boden zijn Lufthansa, British Airways, EasyJet, Ryanair en Delta Airlines.

Achterstanden

KLM zegt in een reactie dat het de achterstanden bij het terugbetalen zo snel mogelijk hoopt in te halen. "Geen enkel annuleringsbeleid voorzag in de schaal van reisbeperkingen die reizigers de afgelopen maanden over de hele wereld zijn opgelegd", zegt een woordvoerder. "Om deze aantallen te verwerken, hebben we meer tijd nodig dan normaal. De terugbetaling gaat op datum van de oorspronkelijke vliegreis."