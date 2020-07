Toezichthouder: werkwijze Belastingdienst discriminerend en onrechtmatig

De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst heeft in strijd met de wet en op discriminerende wijze jarenlang de dubbel nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag geregistreerd. Dit was onbehoorlijk en een zware overtreding van de privacywet.

Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een rapport dat is aangeboden aan staatssecretaris Van Huffelen van Financiën.

De Belastingdienst had de gegevens over de dubbele nationaliteit al in 2014 moeten wissen. Maar in mei 2018 stonden in totaal nog 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit geregistreerd in de systemen van de Belastingdienst, stelt de toezichthouder.