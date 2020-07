Spanning tussen Armenië en Azerbeidzjan loopt op, wat is er aan de hand?

De spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan zijn opnieuw opgelopen. Bij gevechten is vandaag zeker één Azerbeidzjaanse militair omgekomen. Volgens de Armeense minister van Defensie heeft zijn leger een aanval van de Azeri's afgeslagen. De afgelopen dagen vielen in totaal zestien doden bij beschietingen tussen de voormalige Sovjetrepublieken.

De geweldsuitbarsting begon afgelopen zondag, maar het is onduidelijk waardoor de vlam in de pan sloeg. Beide landen beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstand die in 1994 werd afgesproken, nadat de twee een oorlog hadden uitgevochten over de regio Nagorno-Karabach.

De Azerbeidzjaanse president Alijev heeft vandaag zijn minister van Buitenlandse Zaken ontslagen omdat hij te weinig zou doen om het conflict op te lossen. Elmar Mammadjarov was een vertrouweling van de president en diende al sinds 2004 als buitenlandminister, maar volgens Alijev hield hij zich bezig met "zinloze onderhandelingen".

Parlement bestormd

Gisteravond braken in hoofdstad Bakoe rellen uit nadat duizenden demonstranten de regering hadden opgeroepen een oorlog tegen Armenië te starten. Enkelen bestormden daarbij het parlement. Ook riepen betogers de militaire leiding op om af te treden.