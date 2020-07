Europese data-uitwisseling met VS ongeldig verklaard

Europese rechters hebben de manier waarop persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ongeldig verklaard. Volgens het Europees Hof van Justitie zijn de data in de VS minder goed beschermd dan in de EU. Het zogenoemde 'Privacy Shield' uit 2016 is daarmee nietig verklaard.

De uitspraak zet geen onmiddellijke streep door alle data-uitwisseling, maar er moet binnen afzienbare tijd een nieuw systeem worden opgetuigd om data veilig te kunnen uitwisselen.

Bij het instellen van Privacy Shield hadden privacywaakhonden al serieuze bedenkingen. Zij vreesden dat de privacy van burgers onvoldoende werd beschermd. Zo behield de VS het recht om Europeanen in de gaten te houden. Ook zou er nog onvoldoende toezicht zijn op inlichtingendiensten in de VS.

De datadeal was het gevolg van de onthullingen van Edward Snowden, de klokkenluider die aantoonde dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA op grote schaal data van burgers verzamelde. De Oostenrijkse privacy-activist Max Schrems spande daarop een rechtszaak aan bij het EU-hof van Justitie, dat oordeelde dat Europese rechten onvoldoende worden beschermd. 'Privacy Shield' moest daar verandering in brengen.