Baarn stemt in met bomenkap en woningbouw bij paleis Soestdijk

De gemeenteraad van Baarn heeft ingestemd met het plan om bij paleis Soestdijk een stuk bos te kappen en woningen te bouwen op het voormalige terrein van de Koninklijke Marechaussee.

In de raadsvergadering van vanavond stemde slechts één partij tegen het voorontwerp van het bestemmingsplan van landgoed Soestdijk.

Prinses Irene en prinses Margriet uitten vorige week kritiek op de plannen van de nieuwe eigenaar van het landgoed. Ze gaven in een brief aan "geschokt" te zijn over de voorgenomen kap van het zogeheten Borrebos bij het paleis.

"In een tijd waarin eerder wordt gezocht naar mogelijkheden om bossen aan te planten, is het kappen van bomen op zijn minst onwenselijk. En zeker niet een bebouwing in een oud bosgebied", aldus de prinsessen.

Een tegenstander van het kappen van het bos legt uit waarom hij de plannen niet ziet zitten: