Prinsessen kritisch op plannen boomkap en bebouwing bij paleis Soestdijk

Prinses Irene en prinses Margriet zijn tegen de kap van het zogeheten Borrebos bij paleis Soestdijk en het plan voor woningbouw op het voormalige terrein van de Koninklijke Marechaussee. In een brief schrijven de prinsessen "geschokt" te zijn door de plannen van de nieuwe eigenaar van het landgoed.

"In een tijd waarin eerder wordt gezocht naar mogelijkheden om bossen aan te planten, is het kappen van bomen op zijn minst onwenselijk. En zeker niet een bebouwing in een oud bosgebied", aldus de prinsessen.

Koningin Juliana en prins Bernhard woonden van 1937 tot aan hun dood in 2004 in paleis Soestdijk. Drie van de vier dochters van het koninklijk paar werden er geboren. In 2017 kocht MeyerBergman Erfgoed Groep het landgoed om er onder andere een hotel, horeca en woningbouw te realiseren. Met de verkoop van appartementen zegt het vastgoedbedrijf de renovatie van het paleis te willen financieren.

De prinsessen schrijven dat hun grootmoeder en moeder groot belang hechtten aan het zoveel mogelijk behouden van het bos en dat ze daar volledig achterstaan. "Wij steunen degenen die het Borrebos willen beschermen en voegen daaraan toe dat wij het ook belangrijk vinden om de natuur terug te geven aan zichzelf op het voormalige kazerneterrein", schrijft prinses Irene, mede namens haar zus.

Volgende week besluit

De gemeenteraad van Baarn neemt volgende week een beslissing over het voorontwerp van het bestemmingsplan van landgoed Soestdijk. Raadslid Kees Koudstaal van de lokale partij BOP vroeg de prinsessen om een reactie op de plannen. De brief die hij van de zussen ontving, las hij gisteravond voor in de raad, meldt RTV Utrecht.