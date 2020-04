Oplossing voor geldtekort bij plannen Paleis Soestdijk

De financiering van de restauratie en het hergebruik van Paleis Soestdijk is grotendeels rond. De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep hebben gezamenlijk nieuwe afspraken gemaakt over het landgoed en het voormalige woonpaleis van Juliana en Bernhard, zo maakten ze vandaag, op de geboortedag van Juliana, bekend.

De aanpassing was nodig omdat de gemeente en de provincie niet akkoord gingen met de woningbouwplannen van MeyerBergman Ergoed Groep in het bos op het marechausseeterrein naast het paleis. De MeyerBergman Erfgoed Groep heeft de verkoop van woningen nodig om zijn plannen met het paleis en het landgoed te financieren. Door de blokkade ontstond een gat in de begroting van 13 miljoen euro.

Woningen

De plannen voor de woningen worden nu aangepast. Er komen zeventig tot tachtig in plaats van honderd woningen en ze worden gebouwd op een deel van het terrein waar ze minder natuurschade aanrichten.

De provincie zorgt bovendien voor een kostenbesparing van ongeveer 1,5 miljoen door geplande werkzaamheden in de regio te combineren met de restauratie van het paleis.

Subsidies

Er resteert nog steeds een gat van vijf miljoen euro. Daar worden subsidies voor aangevraagd. De eigenaar van het landgoed staat garant voor eventuele tekorten die zouden kunnen ontstaan als er minder subsidiegeld binnenkomt, meldt RTV Utrecht.

"Alle partijen zijn tevreden over de uitkomsten van de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd. Het resultaat van alle inspanningen is dat er weer een belangrijke gezamenlijke stap is gezet in de herontwikkeling van het landgoed, waarbij we natuurwaarden beschermen", schrijven de betrokken partijen in een gezamenlijk persbericht.

Toekomstplannen

De MeyerBergman Ergoed Groep kocht het paleis en bijbehorende landgoed in 2017. Het terrein wordt een evenementencentrum voor het bedrijfsleven. Ook komen er een hotel, woningen en horeca.

De bijgestelde plannen worden binnenkort naar de gemeenteraad van Baarn gestuurd.