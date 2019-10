Plan voor woningen bij paleis Soestdijk valt slecht bij provincie

Woningbouw is alleen mogelijk als de provincie het beleid rondom oude bosgebieden aanpast, of een uitzondering maakt voor dit project. Het provinciebestuur is dit niet van plan, omdat dit de bescherming van deze oude bossen in de hele provincie in gevaar kan brengen.

De brief is een flinke domper voor de nieuwe eigenaar. Het paleis moet een ontmoetingscentrum worden en een podium voor innovatie. "Het is absoluut waar dat het woningbouwproject heel belangrijk is voor het totale project", zegt paleisdirecteur Floris de Gelder tegen RTV Utrecht.

Maar hij benadrukt ook dat er nog geen beslissing is genomen en dat de provincie alsnog een uitzondering kan maken. "Het gaat hier wel om een heel uniek project omdat het gaat om extreem belangrijk Nederlands erfgoed. In unieke situaties zijn uitzonderingen vaak net iets makkelijker te maken."

Een alternatief voor het woningbouwproject is volgens De Gelder niet makkelijk. "Je kan niet zomaar zeggen: we zoeken wel een ander gebied en dan gaan we daar wel huizen bouwen en dan komt het ook wel goed."

De provincie moet overigens nog een definitief besluit nemen over de voorstellen. Dat wordt in december verwacht.