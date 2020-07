Auteursrechtenorganisatie moet componist Eftelingmuziek meer betalen

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra moet de componist van muziek die in pretpark de Efteling werd gedraaid een hogere vergoeding betalen. Het gerechtshof in Amsterdam is van mening dat Buma/Stemra bij de betaalde vergoeding niet juist heeft gehandeld. De organisatie heeft de muziek ten onrechte onder dezelfde regeling laten vallen die geldt voor achtergrondmuziek in onder meer supermarkten en horeca.

Daarop was ook de vergoeding gebaseerd. Maar componist Maarten Hartveldt moet betaald worden "op basis van het daadwerkelijke muziekgebruik" in de parken, oordeelt het hof. Op hoeveel extra geld Hartveldt recht heeft, is niet bekend. Dat moet blijken uit een nieuwe procedure.

Jarenlange strijd

De uitspraak van het hof is de voorlopige uitkomst van een jarenlange juridische strijd, die Hartveldt in 2006 begon.

In 2004 kreeg hij de opdracht van de Efteling de muziek te componeren, die bezoekers ruim tien jaar hoorden als ze van de parkeerplaats naar de ingang van het park liepen. Ook was zijn muziek in het park zelf te horen.

198 euro per jaar

Hoewel Hartveldt twijfelde of hij eraan moest beginnen, zo zei hij recent nog in een interview met de Volkskrant, werd hem verzekerd dat de "lucratieve opdracht" een "riante pensioenvoorziening" zou zijn gezien de miljoenen Efteling-bezoekers per jaar.

Hij was daarom ook verbaasd toen hij zijn jaarlijkse vergoeding kreeg: 198 euro. Buma/Stemra had zijn muziek ondergebracht onder het kopje "achtergrondmuziek horeca", waar een vast en relatief laag bedrag per jaar voor wordt uitgekeerd. Volgens Hartveldt is zijn muziek een wezenlijk onderdeel van de beleving in het park.

In 2018 wees de rechtbank de claim van Hartveldt nog af, omdat de rechter oordeelde dat Buma/Stemra volgens de eigen richtlijnen correct had gehandeld. Hartveldt ging vervolgens in beroep. De uitspraak van het hof heeft ook betrekking op muziek van Hartveldt die in een ander pretpark, Toverland, te horen was.