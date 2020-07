Chan Santokhi gekozen tot nieuwe president van Suriname

Het Surinaamse parlement heeft Chan Santokhi, leider van de VHP, gekozen tot de nieuwe president van het land. Ronnie Brunswijk, die sinds kort het parlement voorzit, wordt vicepresident.

De uitkomst van de stemming was geen verrassing, omdat er geen tegenkandidaten waren. Santokhi volgt Desi Bouterse op, die de stemming vanmiddag bijwoonde. Zijn partij, de NDP, had de afgelopen dagen al duidelijk gemaakt dat zij geen kandidaten naar voren zou schuiven.

Bij de verkiezingen van eind mei haalde Santokhi's partij de meeste stemmen. De NDP leverde flink in.

De partij van Santokhi heeft een coalitie gevormd met onder meer de ABOP van Brunswijk. Die is niet onomstreden vanwege zijn verleden: hij was ooit de lijfwacht van Bouterse, speelde een hoofdrol in een bloedige binnenlandse strijd (1986-1992) in Suriname en is in Nederland veroordeeld voor drugshandel.

Decembermoorden

Met de beëdiging van Santokhi, komende donderdag, komt een einde aan het tienjarige presidentschap van Bouterse. De vraag is wat er met Bouterse gaat gebeuren als hij zijn onschendbaarheid verliest.

De huidige president werd eind vorig jaar veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de Decembermoorden uit 1982. Daarbij werden vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Bouterse gemarteld en vermoord door militairen. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.