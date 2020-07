Ronnie Brunswijk: van rebellenleider tot parlementsvoorzitter en vicepresident

Het parlement van Suriname heeft een president en een vicepresident gekozen. Zoals verwacht is Chan Santokhi (VHP) het nieuwe staatshoofd; zijn partij is sinds de verkiezingen de grootste in het parlement. Veel opmerkelijker is zijn nieuwe tweede man: dat wordt oudgediende Ronnie Brunswijk, die zich kandidaat had gesteld namens de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). Er waren geen tegenkandidaten.

Brunswijk werd vorige week al gekozen tot voorzitter van het parlement. Hij is niet onomstreden vanwege zijn bewogen carrière in Suriname. "Critici zijn argwanend over de benoeming van Brunswijk. Dat heeft te maken met zijn verleden, zoals zijn drugsveroordeling, maar ook omdat hij zoveel macht naar zich toe probeert te trekken", zegt correspondent Nina Jurna. Maar Santhoki heeft de steun van de ABOP nodig om gekozen te worden als president.

Brunswijk is van Aukaans-Surinaamse komaf. Hij stamt af van de marrons, de ontsnapte Afrikaanse plantageslaven die in het oerwoud leven.