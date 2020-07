Sudan versoepelt islamitische wetten, afvalligheid niet langer strafbaar

Vorig jaar zette het Sudanese leger Bashir af, na maandenlange protesten tegen zijn autocratische bewind door voornamelijk vrouwen en jongeren. De overgangsregering van Hamdok beloofde hervormingen om de mensenrechten te respecteren en voegt nu de daad bij het woord.

Zwangere vrouw

In de islam is afvalligheid verboden, maar de meningen verschillen over de vraag of en hoe geloofsverlaters gestraft moeten worden. In Sudan konden afvalligen, net als in onder meer Saudi-Arabië en Iran, worden geëxecuteerd. Er zijn ook islamitische landen die andere straffen hanteren, zoals ontbinding van het huwelijk of onterving.

Een bekende zaak in Sudan was die van Meriam Ibrahim, een zwangere vrouw die in 2014 ter dood werd veroordeeld omdat ze christen was en weigerde moslim te worden, terwijl ze een islamitische vader had. Ze beviel in de dodencel van een dochter en kwam uiteindelijk na internationale bemoeienis vrij. Ze woont nu in de VS.

Genitale verminking

In mei werd al bekend dat Sudan vrouwenbesnijdenis strafbaar stelt, een praktijk waarvan naar schatting 87 procent van de Sudanese vrouwen slachtoffer is geworden. Het Sudanese ministerie van Justitie zegt dat genitale verminking "de waardigheid van vrouwen aantast".

Wie zich er toch nog schuldig aan maakt, kan drie jaar cel krijgen. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is de vraag. De traditie is diepgeworteld en moeilijk aan te pakken. In buurland Egypte is vrouwenbesnijdenis sinds 2016 een misdrijf, maar desondanks worden de meeste meisjes er nog steeds besneden, blijkt uit onderzoek van de Egyptische overheid.

Alcohol voor niet-moslims

De Sudanese overgangsregering heeft nog meer juridische hervormingen op gevoelige thema's doorgevoerd. Zo mogen niet-moslims weer alcohol drinken (voor moslims blijft het verboden), hoeven vrouwen niet langer toestemming van hun man te hebben om met de kinderen te mogen reizen en worden er geen lijfstraffen meer in het openbaar voltrokken.