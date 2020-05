Sudan stelt genitale verminking vrouwen strafbaar, 'symbolisch heel belangrijk'

De val van Bashir kwam er doordat vrouwen massaal de straat op gingen. Zij waren de eersten die in opstand kwamen, vervolgens ging ook de jeugd maandenlang de straat op. Uiteindelijk werd de dictator afgezet door de het leger, omdat zijn positie onhoudbaar was geworden.

Sinds Bashirs gedwongen vertrek is er veel veranderd in Sudan. In november trok de interim-regering een wet in die vrouwen in het land decennialang strenge conservatieve gedragsregels oplegde.

"De huidige regering heeft een aantal beloftes in te lossen aan de mensen die maandenlang de straat opgingen", zegt Lindijer. "Mensen die hun leven op het spel gezet hebben voor deze volksrevolutie. De jeugd in het algemeen, en vrouwen in het bijzonder."

Ahmed heeft vertrouwen in het nieuwe bestuur van Sudan. "Het zijn feministen die in ons land de straat opgegaan zijn. En zij zijn nu nog steeds heel actief. Er zijn nu vier vrouwelijke ministers. Ik was vorige maand nog in Sudan, en je ziet echt iets gebeuren."