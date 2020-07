Geen hogere premie voor mensen die al jaren kankervrij zijn

Mensen die al jaren genezen zijn van kanker hoeven straks niet meer extra te betalen voor een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering. De wijziging was al aangekondigd en de ministerraad heeft vandaag ingestemd met het voorstel.

Vanaf 2021, en zo mogelijk eerder, geldt dat ex-patiënten tien jaar na hun ziekte niet meer hoeven te melden dat ze kanker hebben gehad. Voor jongeren tot 21 jaar geldt een periode van vijf jaar.

Nu moeten voormalig kankerpatiënten bij hun verzekeraar melden dat ze kanker hebben gehad, ook al is dat langer dan tien jaar geleden. Daardoor kunnen ze op hogere premies stuiten of zelfs worden geweigerd.

Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties bleek vorig jaar dat het 60 procent van de ex-kankerpatiënten niet lukt om een overlijdensrisicoverzekering te krijgen, die nodig kan zijn bij het afsluiten van een hypotheek.

Volgens het Verbond van Verzekeraars lag dat percentage lager, maar de verzekeraars wilden wel kijken of het zogeheten 'schone-lei-beleid' ook in Nederland kon worden toegepast.

Korter dan 10 jaar

De koepel van kankerpatiëntenorganisaties is blij dat het is gelukt. "Het is fantastisch dat de politiek onze stem heeft gehoord en dit beleid nu ook in Nederland doorvoert," zegt directeur Arja Broenland.

Er komt een lijst met kankertypen waarvoor een kortere periode geldt dan tien jaar. De NFK wil dat daarbij eerst wordt gekeken naar soorten die het vaakst voorkomen in de leeftijd van 18 tot 39 jaar, zoals eierstok-, huid- en bloedkanker.

Myrthe Johansen vertelde vorig jaar dat ze nog steeds torenhoge premies moet betalen, ondanks dat ze al vijf jaar kankervrij is: